Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişlerdi! Bakan Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren ve Türkiye'ye getirilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım ile İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Tayfun Altuntaş
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programında yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç, lastiğinin patlaması nedeniyle kaza yapmıştı.

AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Kazada yaralanan Yıldırım ve Ayrım, Azerbaycan'daki tedavilerinin ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alınmıştı.

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişlerdi! Bakan Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunu açıkladı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETTİ

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yıldırım ve Yalım'ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişlerdi! Bakan Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunu açıkladı!

BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU

Bakan Koca sosyal medya hesabından Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var."

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişlerdi! Bakan Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunu açıkladı!

Koca, Ayrım'ın sağlık durumu hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti:

"Azerbaycan’da Sn. Binali Yıldırım’la birlikte bulunduğu araçta trafik kazası geçiren milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım, vücudundaki bazı kırıklar sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altında. Genel durumu iyi. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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