Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! İşte Binali Yıldırım'ın hastanedeki ilk görüntüsü

Son dakika... Azerbaycan'dan trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın hastanedeki ilk görüntüsü yayımlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! İşte Binali Yıldırım'ın hastanedeki ilk görüntüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programında yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım ve Milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Zengilan Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Ancak aracın ön lastiği bilinmeyen bir nedenle patlayınca araç kaza yaptı. Kazada Binali Yıldırım, Yıldırım'ın koruması ve araçta bulunan Şamil Ayrım yaralandı. Yıldırım ve Ayrım, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! İşte Binali Yıldırım'ın hastanedeki ilk görüntüsü

ALİYEV ZİYARET ETTİ

Yıldırım'ı hastanede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! İşte Binali Yıldırım'ın hastanedeki ilk görüntüsü

BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA: DURUMUMUZ İYİ

Yıldırım da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE DÖNECEKLER

Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım’ın, İstanbul milletvekilimiz Şamil Ayrım’ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan’ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye’ye döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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