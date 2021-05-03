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  3. Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerin unutulmadı: 900 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerin unutulmadı: 900 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerin unutulmadı: 900 aileye gıda kolisi dağıtıldı

MÜSİAD Azerbaycan'a üye Türk iş adamlarınca, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlandı.

Dağlık Karabağ savaşında şehit olan askerlerin ve gazilerin aileleri başta, yalnız yaşayan emekliler, günlük ve vasıfsız işlerde çalışan dar gelirli kişilerin bulunduğu 900 aileye yardım kolisi ulaştırıldı.

Koliler başkent Bakü'nün yanı sıra Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen bölgelerde ve diğer şehirlerde dağıtıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerin unutulmadı: 900 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerin unutulmadı: 900 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerin unutulmadı: 900 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerin unutulmadı: 900 aileye gıda kolisi dağıtıldı

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