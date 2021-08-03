Azra Gülendam Haytaoğlu'nu katleden Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesi kan dondurdu!

Antalya'da kayıp olarak aranan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cani Mustafa Murat Ayhan tutuklandı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden ayrıldı. Daha sonra kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cesedi, Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Gözaltına alınan cani Mustafa Murat Ayhan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, "Canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı.

BİR ELİYLE AĞZINI KAPATIP DİĞERİYLE BOĞMUŞ

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın polis ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti ifadesinde itiraf eden Ayhan; Azra'ya cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu, bağırması üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğer eliyle de boğazını sıkarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Ayhan'ın, ifadesinde Azra'nın ölümü üzerine paniğe kapıldığını cesedi banyoya götürerek bıçakla parçaladığını da anlattığı kaydedildi. Mustafa Murat Ayhan'ın koronavirüs testinin ise negatif olduğu belirlendi.

"KARDEŞİMLE KAVGA ETMEDİM"

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu da kız kardeşinin koronavirüse yakalandığı tarihin söylenilen gibi 28 Temmuz da değil, 25 Temmuz olduğunu belirterek, "Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bu durum teyit edilebilir. Ben kız kardeşimle evden çıkarken hiç kavga etmedim. Hatta poliste kardeşimle yazışmalarımız bulunmakta. Henüz otopsi yapılmadı, kardeşimin tecavüze uğradığına dair herhangi bir somut kanıt da bulunmamaktadır" dedi.

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