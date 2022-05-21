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BAE açıklamaları sonrası görevden alınmıştı! Ahmet Hakan'dan Cahit Özkan'a tavsiye: Siyasette kalıcı olmak istiyorsa, kulağına küpe yapmasını tavsiye ederim

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Denizli Milletvekili Cahit Özkan'a yazdığı köşe yazısında tavsiyede bulunarak," Bu genç arkadaşımıza, siyasette kalıcı olmak istiyorsa...“İzzet ü ikbal ile çekilmek” ilkesini, kulağına küpe yapmasını tavsiye ederim." dedi.

BAE açıklamaları sonrası görevden alınmıştı! Ahmet Hakan'dan Cahit Özkan'a tavsiye: Siyasette kalıcı olmak istiyorsa, kulağına küpe yapmasını tavsiye ederim

Birleşik Araç Emirlikleri hakkında yaptığı açıklamalarla bir anda gündem olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan," Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte, güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti” ifadelerini kullanmıştı.

BAE açıklamaları sonrası görevden alınmıştı! Ahmet Hakan'dan Cahit Özkan'a tavsiye: Siyasette kalıcı olmak istiyorsa, kulağına küpe yapmasını tavsiye ederim

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÖZKAN'IN BEYANLARI PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMAMAKTADIR 

Bunun üzerine açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan   ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir." demişti.

BAE açıklamaları sonrası görevden alınmıştı! Ahmet Hakan'dan Cahit Özkan'a tavsiye: Siyasette kalıcı olmak istiyorsa, kulağına küpe yapmasını tavsiye ederim

CAHİT ÖZKAN GÖREVİNDEN AFFINI İSTEDİ

Söz konusu açıklamanın ardından AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini sürdüren Cahit Özkan görevinden affını istediğini açıklamıştı. Af talebi kabul edilen Özkan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: 

"Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, dört yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. AK Parti’de aslolan makam ve mevki değil görev ve sorumluluklardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim"

BAE açıklamaları sonrası görevden alınmıştı! Ahmet Hakan'dan Cahit Özkan'a tavsiye: Siyasette kalıcı olmak istiyorsa, kulağına küpe yapmasını tavsiye ederim

AHMET HAKAN'IN YAZISI

Cahit Özkan'ın açıklamaları sonrası yaşanan süreci kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

"BOŞ konuşmuşsun.

Hatalar yapmışsın.

Partinin tezlerine ters düşmüşsün.

Partinin sözcüsü, senin sözlerini düzeltmek durumunda kalmış.

Ve belli ki senden izzet ü ikbal ile çekilmen bekleniyor.

Ama sen ne yapıyorsun?

Yapışıyorsun koltuğa. Son bir şans arıyorsun. Israr ediyorsun. Çekilmeyi aklından bile geçirmiyorsun. Yoruyorsun. Şiirler yazıyorsun. Fotoğraflar çektiriyorsun.

Falan.

BAE açıklamaları sonrası görevden alınmıştı! Ahmet Hakan'dan Cahit Özkan'a tavsiye: Siyasette kalıcı olmak istiyorsa, kulağına küpe yapmasını tavsiye ederim

AK Partili Cahit Özkan’dan söz ediyorum.

Bu genç arkadaşımıza, siyasette kalıcı olmak istiyorsa...

“İzzet ü ikbal ile çekilmek” ilkesini, kulağına küpe yapmasını tavsiye ederim."

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! AK Parti'de görev değişimi... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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