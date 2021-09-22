Bahçıvan Maaşı Ne Kadar? 2021 Bahçıvan Maaşları, Bahçıvan İş İlanları

Bahçıvan görev tanımı nedir, Bahçıvan ne iş yapar, Bahçıvan olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bahçıvan mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bahçıvan Tanımı;

Bağ, bahçe, sera ve fidanlıklarda toprağı ekim ve dikime hazırlama, ağaç, sebze, fide, çiçek dikme, çim ekme ve bunların bakım işlerini yaparak bitkilerin yetişmesini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bahçıvan Maaşı Ne Kadar? 2021 Bahçıvan Maaşları

Bahçıvan maaşı ortalama aylık 3.160 - TL’dir. En düşük Bahçıvan maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bahçıvan iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bahçıvan Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim okulu mezunu olmak gerekiyor.

Bahçıvan Ne İş Yapar?

Bahçıvan (Genel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bağ, bahçe, sera ve fidanlıklar için kaliteli tohum temin etmek,

b) Toprağı ekim ve dikime hazırlamak için; havalandırmak, gübrelemek,

c) Bitkilerin türüne göre uygun zamanda dikimini yapmak,

d) Bitkiye uygun sulama, ilaçlama ve gübreleme işlemlerini yapmak,

e) Budanması gereken bitkileri budamak, ağaç ve güllere aşılama yapmak,

f) Çimleri biçmek, silindirlemek ve ilaçlamak,

g) Mevsimine göre çiçek dikmek ve bakımını yapmak,

h) Serada fide yetiştirip fideleri başka yerlere dikmek,

i) Seraların havalandırılması, ısı ve ışığın ayarlanması, buharla dezenfekte edilmesi ve toprağın sterilize edilmesi işlemlerini yapmak,

j) Kullandığı alet, makine ve ekipmanların bakımını yapmak,

k) Bağ, bahçe, sera ve fidanlıkların temizliği yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bahçıvan Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Bahçıvan Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bahçıvan mesleğinin meslek kodu 6113.10 olarak belirlenmiştir



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