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  3. Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile bir araya geldi. Akar Libya heyetiyle görüşmesinde; Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirtti.

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

Millî Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar ile Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush'in bir araya geldiğini bildirdi. Bakanlıktan  yapılan açıklamaya göre, Akar Namroush'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. 

İki Bakan heyetlerarası görüşmelere de başkanlık etti. Görüşmelerde Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

''LİBYA'DAKİ MEŞRU HÜKÜMETİN YANINDAYIZ''

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar görüşmede Namroush'a, Türkiye'nin Libya'ya askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini iletti. Akar, Namroush'a, barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla BM tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını aktardı."

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

''LİBYA LİBYAYILARINDIR''

Bakan Akar, "Libya Libyalılarındır" diyerek, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.

Görüşmelere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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