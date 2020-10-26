Bakan Albayrak: Ekonomi büyümeye devam ediyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye ekonomisinin son günlerde yaşadığı dalgalanmalara değinerek verileri değerlendirdi. Son gelen verilerle ekonominin büyüme politikasını destekleyecek şekilde ilerlediğini ifade eden Bakan Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi." ifadelerini kullandı.

Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.



Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi? pic.twitter.com/CR0aYcmmMS — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020

Kamu bankalarından KOBİlere müjde: 100 bin liraya kadar destek kredisi

KOBİLERE DESTEK MÜJDESİ

Ardından bir paylaşım daha yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KOBilerin ve küçük esnafın yanında olunduğunu belirtmesinin ardından KOBİlere destek paketini kamuoyunun bilgisine sundu. Mikro İşletmeler Destek Paketi ile pandemi döneminde ekonomik açıdan zorlanan esnafa kredi imkanı sağlayan paket, cirosu 3 milyon liranın altındaki işletmelere 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlıyor. Bakan Albayrak, müjdeyi verdiği paylaşımında, "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde." ifadelerine yer verdi.