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Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu! Çalışanlara ve emeklilerin enflasyon tahribatından korunacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirterek Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması birlikte yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.

Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu! Çalışanlara ve emeklilerin enflasyon tahribatından korunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan artış için konuştu. 

Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu! Çalışanlara ve emeklilerin enflasyon tahribatından korunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu! Çalışanlara ve emeklilerin enflasyon tahribatından korunacak

BAKAN BİLGİN HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu! Çalışanlara ve emeklilerin enflasyon tahribatından korunacak

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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