Bakan Bilgin müjdeyi verdi: “İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV ekranlarında Ahmet Ergen’e özel röportaj vererek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, İşbaşı Eğitim Programı dâhilinde yapılan istihdama dair bilgiler verdi.

İşbaşı eğitim programını yenileyerek daha kapsamlı hale getirdiklerini söyleyen Bakan Bilgin, "Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak” diye konuştu.

“İŞVERENİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Türkiye’nin büyümesini gerçekleştiren bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Bilgin, “Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Burada bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz. İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak. Burada bir kaynak sorunu yok. Önemli olan sanayinin talep ettiği istihdamı yaratmak” ifadelerini kullandı.

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