Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiTV8 Survivor All Star 82. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV Yasak Elma 139. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeATV Hakim 3. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle YoutubeAbdurrahman Dilipak çileden çıktı! "Siz boş verin kıbleye, kitaba, Ayasofya'ya saldırıları, hayatımıza kastediyorlar!"Filiz Akın'a benzemek uğruna bıçak altına yatan Seyhan Soylu günler sonra değişimiyle olay yarattı! Bu kez öyle bir şey yaptı ki kimse inanamadı!Bakan Bilgin müjdeyi verdi: “İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak”Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emekli bayram ikramiyesi yatacak mı, ne zaman yatacak?Son dakika: Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2022? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, belli oldu mu?Son dakika | Bakan Vedat Bilgin açıkladı! Emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Bilgin müjdeyi verdi: “İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak”

Bakan Bilgin müjdeyi verdi: “İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV ekranlarında canlı yayına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, “İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak” ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.

Bakan Bilgin müjdeyi verdi: “İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV ekranlarında Ahmet Ergen’e özel röportaj vererek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, İşbaşı Eğitim Programı dâhilinde yapılan istihdama dair bilgiler verdi.

Bakan Bilgin müjdeyi verdi: İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak

İşbaşı eğitim programını yenileyerek daha kapsamlı hale getirdiklerini söyleyen Bakan Bilgin, "Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak” diye konuştu.

Bakan Bilgin müjdeyi verdi: İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak

“İŞVERENİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Türkiye’nin büyümesini gerçekleştiren bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Bilgin, “Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Burada bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz. İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak. Burada bir kaynak sorunu yok. Önemli olan sanayinin talep ettiği istihdamı yaratmak” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin müjdeyi verdi: İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak

{TITLE_STRIP}Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emekli bayram ikramiyesi yatacak mı, ne zaman yatacak?

{TITLE_STRIP}Son dakika: Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2022? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, belli oldu mu?

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Vedat Bilgin açıkladı! Emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT