Bakan Bozdağ açıkladı: “Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı”

Diyarbakır'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra GAMER’de açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 192 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 91 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Bozdağ, sosyal medya üzerinde alay depremle ilgili alay eden şahıslar ve fırsatçılık yapan işletmelerin cezalandıracağını kaydetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Bakan Bozdağ açıkladı: “Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı”

Diyarbakır'da deprem sonrası yıkılan 7 bina ile ilgili incelemelerin ardından Diyarbakır GAMER’de kriz toplantısı gerçekleştiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, enkazdan 322 kişinin çıkarıldığını ve 192 kişinin öldüğünü açıklarken, şu ana kadar hastanelere yaralı olarak bin 91 kişinin başvurduğunu kaydetti.

Bakan Bozdağ açıkladı: Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı

130 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARTILDI

Bakan Bozdağ, hastanede yatan 136 yaralının tedavisinin devam ettiğini belirterek, “Diyarbakır’da arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Şuana kadar yapılan çalışmalar sırasında 6 binanın enkazından 322 vatandaşımız çıkarıldı, 192’si maalesef vefat etti. Enkaz altında 130 vatandaşımız sağ çıkartıldı, sağ salim arama ve kurtarma büyük bir titizlikle devam etmektedir. Fazla ekip ve araçları Adıyaman ve diğer illerimize gönderildi. Toplam hastanelerimize Diyarbakır’da başvuran hasta sayımız bin 91 vatandaşımız başvurdu. Bunların önemli bir kısmı olan 740 civarı tedavisi sonrası taburcu edildi. 136 kişinin tedavisi devam ederken durumu kötü olanlar var. Bugün Diyarbakır’da Beşir Yıldız isimde bir yavrumuzu sağ salim kurtardık. 6 yaşındaki yavrumuz ‘Rabbi yessir velâ tuassir rabbi temmim bi'l-hayr’ duasını çalışmalar sırasında okuduğunu öğrendik. Yaklaşık 170 bin vatandaşımızın barınma ve yaşam ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanmaktadır ve barınma sorunu bulunmamaktadır. Adli süreçleri yönetmek için deprem bölgelerine gönüllü olarak belirlenen 206 Cumhuriyet savcılarımız ve adli personelimiz görevlendirildi” dedi.

Bakan Bozdağ açıkladı: Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı

"FIRSATÇILARA SAHİP ÇIKANLAR DA VİCDANSIZDIR"

Sosyal medya üzerinde dalga geçerek video paylaşımı yapanlar ve fırsatçılık yapan işletmelerinde cezalandırılacağını kaydeden Bozdağ, “Bu dönemde fırsatçılar türedi maalesef insanlarımızı bu acı zamanında fiyatları fahiş artıran gayri meşru kazanç sağlayanlarla ilgili belediye zabıtaları, ilgili görevliler ve Cumhuriyet Baş Savcıları bu tür gayrı ahlaki, hukuki ve davranış gösterenlere gerekli hukuksal yaptırımları gerçekleştirilecek. Pek çok sosyal medya mecralarında provakratif haberler yayan ve bunları insanlarımızı tedirgin edecek şekilde dolaşıma sokanlar ve enkaz altında konuşarak alaya alanlar için Cumhuriyet Başsavcılığımız adli işlemler gerçekleştirdiğinde bunlara sahip çıkan oldu, böyle bir vicdansızlığı yapanlara hukuk gereğini yapsın demek yerine sahip çıkılıyor. Bunlara sahip çıkanlarda o kadar vicdansız ve ahlaksızdır” diye konuştu.

Bakan Bozdağ açıkladı: Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı

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