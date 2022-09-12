Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı denize sokup çıkardı! " Sonuçlarına katlanırsınız"

Bakan Çavuşoğlu, başkentin Haymana ilçesinde "Milli Mücadelede Son Kale Haymana" etkinliği çerçevesinde düzenlenen Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nda Yunanistan'a göz dağı verdi.

Büşra Mercimek
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Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı denize sokup çıkardı! " Sonuçlarına katlanırsınız"

Bakan Çavuşoğlu, başkentin Haymana ilçesinde düzenlenen "Milli Mücadelede Son Kale Haymana" etkinliği çerçevesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılışında tarihe geçecek açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ı sert bir şekilde uyaran Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı denize sokup çıkardı! Sonuçlarına katlanırsınız

"SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ"

Sakarya Meydan Muharebesi'nin Haymana'da devam ettiği sırada top seslerinin Ankara'dan duyulduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yüzden milli mücadelede son kale, bu topraklardır. Kadim Türk diyarı Anadolu'yu Yunan mezaliminden kurtardığımız yer burasıdır. Şimdi bugüne geldiğimizde biz Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır.

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı denize sokup çıkardı! Sonuçlarına katlanırsınız

Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz. Bir asır önce Haymana'da ülkesine sahip çıkan bugün her iklimde milletine hizmet eden ruh işte bu ruhtur. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti ise vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın."

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