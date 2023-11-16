Bakan Fahrettin Koca: "Mısır’ın, hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle kanser tedavisine devam edemeyen 27 hasta, Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesinin ardından yardım uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

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Bakan Fahrettin Koca: "Mısır’ın, hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mısır’ın, gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle kanser tedavisine devam edemeyen 27 hasta, Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesinin ardından yardım uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Yardım uçağıyla birlikte Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Koca, 14 Kasım'da Mısırlı mevkidaşı ile görüştüklerini ve Gazze'de bulunan kanser hastalarının Mısır'a geçmesi üzerinde mutabık kaldıklarını belirterek, "Günün erken saatlerinde Türkiye’den hareket ederek önce başkent Kahire’de değerli meslektaşım Sağlık Bakanı Gaffar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim ve Gazzeli hastaların tedavi gördüğü, birisi çocuk hastanesi olmak üzere iki farklı hastaneyi ziyaret ettik. Öğleden sonra ise Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede bulunan El Ariş kentindeki hastaneyi ziyaret ederek, Gazzeli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunduk.

Uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığımıza ve Millî Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye’ye getirilmesiyle önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Altını önemle çizmek istediğim bir konu şudur: Mısır’ın, gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca: "Mısır’ın, hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir"

"Türkiye her zaman mazlumların yanında olmaya devam edecektir"

Türkiye'ye getirilen Gazzelilerin Ankara'daki hastanelerde tedavilerine devam edileceğini dile getiren Koca, "Tüm bu gelişmelerle birlikte, Gazze’de Refah Sınır Kapısına yakın olan bölgede, ilgili iç ve dış paydaşlarımızca uygun görülen noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlı dostlarımızla ortak hizmet verilmesi konusunda da önemli mesafe kaydettik. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, Türkiye her zaman mazlumların yanında olmaya, adaletin, hakkın ve hukukun sesi olmaya, dost ve kardeşlerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir" diye konuştu.

Öte yandan Bakan Koca, koordinasyon ekibinin bölgeye gönderilen 8 sahra hastanesinin kurulumu için yer tespit çalışmalarını yürüttüğünü ve en kısa sürede Refah Sınır Kapısı'na yakın bir bölgede hastaneyi kurma konusunda başarılı olabileceklerini kaydetti.

Başta plastik cerrahi olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda ekip göndermek için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Koca, gelecek günlerde bu ekibin bölgeye takviye edileceğini ekledi.

Gelen hastaların hepsinin kanser hastası olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Özellikle Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde ağırlıklı olarak takibi yapılan hastalar da var. Sadece bir hasta kan hastalıkları grubunda ama o hastamızda kemik iliği nakli yapılmak üzere getirilen 15 yaşında bir kardeşimiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser ve çocuk hastalarının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde de hastaların gelmesini umduklarını kaydetti.
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Türkiye'ye tedavi amaçlı getirilen hastalar, kara ambulanslarıyla çeşitli hastanelere sevk edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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