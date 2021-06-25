Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Kanal İstanbul projesi 6 senede bitirilecek

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te canlı olarak yayınlanan Tarafsız Bölge isimli programına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul Projesine ilişkin konuşan Bakan Karaismailoğlu, "1 yıl hazırlık 5 yılda yapım olarak düşünüyoruz. 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak. Dünyanın en büyük projelerinden birisi ve uzun soluklu bir çalışma." dedi.

Kanalın uzunluğunun 45 kilomette olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, bunun yüzde 70!inin doğal su yolu olduğunu belirtti.

Bakan Karaismailoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir su yatağı var orada Küçükçekmece ile Sazlıdere arasında kullanılan atıl bir yer var. Küçükçekmece Gölü de dahil olmak üzere yüzde 70’i zaten doğal su yatağı. Kanal uygun hale getirilip derinleştirilecek. Yüzde 30’unda bir hareket olacak. Derinleştirme işi zor mühendislik işi.

Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelecek 50 yılı planlamak zorundayız az para ile maksimum parayı sağlamak için master planlarınızın olması lazım. Dünyada ciddi bir ticari hareket var. Uzak Doğu’dan Batı Avrupa’ya bir 750 milyar dolarlık bir hareket var. Bu bir lojistik haritasıdır.

İstanbul Boğazı ancak 25 bin gemiyi kaldırabilir. İstanbul’da şu anda yıllık 43 bin gemi geçiyor. Şu an Marmara’da onlarca gemi sırada bekliyor. Şu anda Boğazın yönetimi bakanlığımız tarafından yapılıyor.

Sırada bekleyenler zaten hazırlar. Gemi sayıları arttığı zaman 3-4 güne çıkacak süre. Bekleme lojistik maliyetleri var gemilerin. Bugün için bile bu sıkıntı var. Bir de beklerken bile yüzlerce litre yakıt yakıyorlar bunun çevreye zararı da var. 100 bin dolar maliyetinde bekleyeceğine 80 bin dolar verip Kanal İstanbul’dan geçecek. Buraya mutlaka alternatif bir su yolu yapılması gerekiyor."