Bakan Kirişci : Depremzedeler ile iftarda buluştu, "Rabbim birliğimizi, dirliğimiz daim kılsın"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından Kırklareli'nde KYK yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşlar ile iftarda buluştu.

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Bakan Kirişci : Depremzedeler ile iftarda buluştu, "Rabbim birliğimizi, dirliğimiz daim kılsın"

Kırklareli'nde bir dizi temaslarda bulunmak için gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci KYK yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşlarla iftarda buluştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından Kırklareli'nde KYK yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşlar ile iftarda buluştu. Bakan Kirişci, iftar sonrası çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Kirişci, 11 ilde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Büyük acılar yaşadık. Birkaç gün sonra 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam 2 ay geçmiş olacak. Acımız büyük 11 ilimizde 50 binden fazla rahmeti rahmana uğurladık. Yaralılarımız var ama sizin gibi depremzede kardeşlerimiz sağlıkla sıhhatle devletimizin milletimizin imkanları merhem oldu. Sizler buralara kadar geldiniz. Buralarda da eviniz kadar konforlu olmasa bile en azından acılarınızı hafifletmek amacıyla devletimizin imkanlarını size sunma gayretindeyiz.

Bakan Kirişci : Depremzedeler ile iftarda buluştu, "Rabbim birliğimizi, dirliğimiz daim kılsın"

DEVLETİMİZ BÜTÜN İMKANLARINI SEFERBER ETTİ VE ÇOK ŞÜKÜR YARALARIMIZ HIZLA SARILIYOR

Rabbim bir daha bu tür afetleri hiçbir ülkeye dost düşman fark etmez hiçbir ülkeye yaşatmasın. Rabbim birliğimizi, dirliğimiz daim kılsın. Bu ülkenin büyüklüğünün bu depremde gerçekten millet olarak, devlet olarak hep birlikte yaşadık. Kolay değil 11 ülke düşünün aşağı yukarı 11 ilimize eş değer. Yine düşünün 17 katı büyüklüğünde Kırklareli'nin 17 katı büyüklüğünde bir coğrafya bu depremde zarar gördü ve 14 milyon vatandaşımız ve tüm Türkiye bundan etkilendi. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti ve çok şükür yaralarımız hızla sarılıyor. Artık 3. Faza geçtik. Konteynerlerden kalıcı konutlara 1 yıllık süreyle oralara yerleştireceğiz. Tekrar geçmiş olsun" dedi.

KAYNAK: İHA

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