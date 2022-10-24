Bakan Kirişci müjdeyi verdi: Tarımsal destekleme bütçesi 54 milyar liraya çıkartıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Tarımsal destek toplamını güncelledik. Toplam tarımsal destekleme bütçemizi 54 milyar liraya çıkarttık. Karadeniz doğal gazının 2023 yılı başında ana hattımıza bağlanması ile birlikte nefes almış olacağız” diye konuştu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Kirişci müjdeyi verdi: Tarımsal destekleme bütçesi 54 milyar liraya çıkartıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Zirvenin açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi "1 Ekim'de başlayan bu uygulama dün itibariyle 400 bine yaklaştı. Sistemden çiftçi kayıt belgesi alındığında 100 liralık bir harcama yapıldığını düşünün. Bu ortalama 40 milyon liraya tekabül ediyor. Ayrıca üreticiyi yorulmaktan kurtarıyor. Bu para kendi cebinde kalıyor ve daha çevreci bir uygulamanın hayat buluyor” diye konuştu.

Bakan Kirişci müjdeyi verdi: Tarımsal destekleme bütçesi 54 milyar liraya çıkartıldı

"ÜRETİCİYİ YORULMAKTAN KURTARIYOR"

Bakan Kirişçi, “Artık çiftçimiz, üreticimiz traktörünün üzerinde iki gün değil, iki dakikada bütün iş ve işlemlerini yapabilmekte. Sistem yüz yüze ve fiziki olarak yapılan bir işlem olmuş olsaydı burada harcanacak yakıt, emek, zaman, para ve de işinin başında olmak yerine bu işleri yapmak için mesai harcıyor olmaya devam edecekti. 1 Ekim'de başlayan bu uygulama dün itibariyle 400 bine yaklaştı. Sistemden çiftçi kayıt belgesi alındığında 100 liralık bir harcama yapıldığını düşünün. Bu ortalama 40 milyon liraya tekabül ediyor. Ayrıca üreticiyi yorulmaktan kurtarıyor. Bu para kendi cebinde kalıyor ve daha çevreci bir uygulamanın hayat buluyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci müjdeyi verdi: Tarımsal destekleme bütçesi 54 milyar liraya çıkartıldı

"ENERJİDE NEFES ALACAĞIZ"

Tarımsal destek ödemelerine değinen Bakan Kirişci, müjdeli haberi vererek şu sözlere yer verdi: “Bu iki temel girdide müthiş bir dışa bağımlılık var. Bu konu ile alakalı Cumhurbaşkanımızın, iki ülke de bizim için dost ve komşu ülkedir. Bunların birini diğerine tercih edemeyiz diyerek bizim en azından enerji alanında bir dar boğaz yaşamamızın da önüne geçti. Bu duruşumuz diğer uluslararası birtakım konularda moderatörlük gibi bir görevi de bize vermiş oldu. En önemlisi ise bugün hiç kimsenin aklına biz bu kış Türkiye'de donacağız ya da doğal gaz yetersizliğinden sıkıntı çekeceğiz diye kimsenin aklına bir şey gelmiyor. 540 milyar metreküplük bu Karadeniz doğal gazının da 2023 yılının başından itibaren bizim ana hattımıza bağlanmasıyla biz de enerjimiz özellikle doğal gaz kısmında bir nefes almış olacağız. Destek miktarlarını aktardık. Tarımsal destek toplamını güncelledik. Toplam tarımsal destekleme bütçemizi 54 milyar liraya çıkarttık."

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