Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Verdiğimiz destekler ile insanlarımızı kırsalda tutmaya çalışıyoruz"

ATO Congresium’da düzenlenen Orman ve Ekosistem Zirvesi ile Fuarı’nın açılış programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıklamalarda bulundu. Kirişçi konuşmasında, "Biz Türkiye Yüzyılına özellikle tarım ve ormanın damga vuracağını düşünüyoruz. Küresel meseleler küresel yaklaşımlar ile çözülür, bunlara ulusal çözümlerin elbette katkısı olur ama bu hiçbir zaman için yeterli olmaz. Asıl olan bu zararı başlangıçta vermemek veya koruma kullanma dengesi dediğimiz bir denge içerisinde bunu yürütmek” ifadelerine yer verdi.

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"YENİ NESLİ EN İYİ ŞEKİLDE EĞİTECEĞİZ"

Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, şunları kaydetti:

“2019 yılından beri ülke olarak son 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir alanda 6 milyarın üzerinde fidanı dikerek kendi orman alanını genişleten Avrupa'da birinci, dünyada 4'üncü ülke olsak da bu yeterli değil. İş birliğinin genişletilmesi gerekir. Mutluyuz dedim, çünkü biz gelecek yılı itibari ile 2023 Türkiye Yüzyılına adım atmış olacağız, cumhuriyetimizin yüzyılını geride bırakmış olacağız, yeni bir yüzyıla başlayacağız. Bu yüzyıla ilişkin de bakanlık olarak burada ormanı konuşuyorsak ormanla ilgili yeni birtakım yaklaşımlarımızın olması gerekiyor. Bunların başında orman alanlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz, her türlü saldırılara karşı koruyacağız, bunlarla ilgili de yeni nesli en iyi şekilde eğiteceğiz."

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"BİZE DÜŞEN, TEDBİRLERİ ALARAK HAYATA GEÇİRMEK"

"Bu yıl 2 bin 43 yangında, 12 bin 384 hektar alanda bu yangınları söndürmüş olduk, bu alanları belki yangında kaybettik ama buraların yeniden kazandırılması çalışmalarımız da hızlıca başladı. Orman aslında insanın desteğine ihtiyaç duymayan bir yeşil vatan. Ama bu yeşil vatan değişen dünyada maalesef insanın desteğine ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Gerek insan kaynağı gerek teknoloji diğer etki ve katkılarımız ile geçen yıl 140 bin hektara ulaşan yanan alanları bu yıl 12 bin 384 hektar alanda tutmuş olduk. Bir ağacımızın bile yanmasına tahammülümüz yok. Biz bunların yerine yenilerini dikmiş olsak da bunlara zarar gelsin istemiyoruz ama bir şekilde oluyor. Bize düşen tedbirleri alarak hayata geçirmek."

"İNSANLARIMIZI KIRSALDA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Verdiğimiz destekler ile insanlarımızı kırsalda tutmaya çalışıyoruz. Bu insanların kent kırsalına adaptasyonu güç oluyor. Ormanla problem yaşayan, onlarca değil milyonlarca vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Böyle bir kavganın 21’inci yüzyıl Türkiye’sine yakışmadığını, mutlak suretle ormanla barışık, yakın zamanda orman köylüsü başta olmak üzere vatandaşlarımızla orman arasında kavga değil muhabbeti önceleyen çözüm önerilerimiz, yaklaşımlarımız olacak.”