Vahit Kirişçi: "2023'te ihracat hedefimiz Allah izin verirse 35-36 milyar dolar"

İşte Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kapsamında yöresel ürün pazar yeri temel atma ve üreticilere makine ekipman dağıtım töreninde konuşma gerçekleştirdi.

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Vahit Kirişçi: "2023'te ihracat hedefimiz Allah izin verirse 35-36 milyar dolar"

Adana'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kapsamında yöresel ürün pazar yeri temel atma ve üreticilere makine ekipman dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Burada çadırlar dağıtılacak, bu bizim göçerlerimizle ilgili. Biz onlara ne kadar destek versek azdır. Hepimizin kentte sefa sürdüğü bir zamanda onlar o hayvanlarıyla hemhal olup tabir yerindeyse dağ bayır dolaşanlardır. 45 metrekareden oluşan bu dağıtacağımız çadırlar 510 watt gücünde güneş enerjisi sistemi ve buzdolabını da içine alacak şekilde tabir yerindeyse kentteki konforun muadili olmasa da dağ başında o yaylada kendilerini rahat ettirecekleri bir ortam sağlanmış olacaktır. Toplam 197 olan bu çadırın inşallah dağıtımı gerçekleştirilecek. İlçelerimize göre de bu dağıtılmış olacak. Bu projenin de maliyetinin 10 milyon lira olduğunu belirtmek isterim.

Vahit Kirişçi: 2023'te ihracat hedefimiz Allah izin verirse 35-36 milyar dolar

İhracatımızı 2021'de 25 milyar dolara, şimdi de 30 milyar dolarlara eriştirdik. 2023 hedefimiz de Allah izin verirse 35-36 milyar dolar olsun arzu ediyoruz.

Dün itibarıyla e-Devlet üzerinden 517 bin Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alınmış. İl ve ilçe müdürlüklerine gitme zahmeti ve çevreye egzoz emisyonla verilen zararı bir kenara bırakırsak asgari 100 liralık bir harcamayı 517 bin ÇKS belgesiyle çarptığımızda, çiftçini cebinde kalan 52 milyon liralık para var.

Bizim yaşımızdaki insanlardan inovatif düşünce çıkmaz ama gençleri 'TEKNOFEST Kuşağı' olarak biliyoruz. Fakat kadın erkek fark etmez tarıma da ilgileri olsun istiyoruz. Bizim ülke olarak ortanca yaşımız 33,1. Biz de yaşlansak bile Avrupa'nın hala en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Bu gençlerin, tarıma ve ormana ilgisini çekmek adına Tarım Orman Gençlik Konseyi kurduk. Bunun şu anda bütün çalışmaları tamamlanmış durumda. İnşallah resmiyet kazandığında da ayrıca tanıtımını yapacağız. Konseyin adı Tarım Orman Gençlik Konseyi çünkü inovatif düşünen ve bu sektöre enerji katacak olan gençlerdir."

Vahit Kirişçi: 2023'te ihracat hedefimiz Allah izin verirse 35-36 milyar dolar

Konuşmanın ardından ekipmanlar ile tarımsal ilaçlar üreticilere dağıtıldı.

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