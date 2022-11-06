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Kripto para yatırımcıları dikkat! Yükselişe geçen Bitcoin'de dalgalanma
Kripto paraların öncüsü Bitcoin, 21 bin Dolar üzerine çıkması sonrası yeni güne düşüşle başladı. İşte piyasalardaki son durum...
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