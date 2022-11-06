Kripto para yatırımcıları dikkat! Yükselişe geçen Bitcoin'de dalgalanma

Kripto paraların öncüsü Bitcoin, 21 bin Dolar üzerine çıkması sonrası yeni güne düşüşle başladı. İşte piyasalardaki son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Kripto para yatırımcıları dikkat! Yükselişe geçen Bitcoin'de dalgalanma 1

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelere bağlı olarak kripto para borsalarındaki değişim sürüyor. Son günlerde toparlanma emareleri gösteren Bitcoin, 21 bin Dolar seviyelerine çıktı. Yaşanan toparlanma yatırımcıların piyasaya olan umutlarını artırdı.

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