MİT'ten terör örgütüne büyük darbe! Sözde sorumlu Kays Berho Sulayva etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Ayn Isa Eyaleti sorumlusu 'Azad' kod adlı Kays Berho Sulayva'yı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Melahat Ersoy
Editör
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MİT'ten terör örgütüne büyük darbe! Sözde sorumlu Kays Berho Sulayva etkisiz hale getirildi

Alınan bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütüne karşı operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda PKK/YPG kadrolarına Irak'tan 2013'te katılan Sulayva'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönetici düzeyde katıldığı, harekat bölgesinde görevli olan güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği belirlendi.

MİT'ten terör örgütüne büyük darbe! Sözde sorumlu Kays Berho Sulayva etkisiz hale getirildi

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Bunun üzerine MİT'in takibine alınan 'Azad' kod adlı Kays Berho Sulayva'nın terör örgütü tarafından Tel Tamir eyaletine gönderildiği tespit edildi. MİT tarafından düzenlenen operasyonla Sulayva etkisiz hale getirildi.

MİT'ten terör örgütüne büyük darbe! Sözde sorumlu Kays Berho Sulayva etkisiz hale getirildi

MİT'İN OPERASYONLARI TERÖR ÖRGÜTÜNDE KORKU YARATTI

Öte yandan PKK/YPG'nin sözde Diplomasi Sorumlusu 'Mazlum Kobani/Şahin Cilo' kod adlı Ferhad Abdi Şahin, kısa süre önce bir mecraya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin SİHA’lar ile son iki yılda PKK/YPG'nin en iyi askeri liderlerini hedef alan 70 hava saldırısı düzenlediğini ifade etmişti.

Diğer yandan güvenlik uzmanları, PKK elebaşlarından 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan'ın, "Biraz vicdanlı olun, durun artık, bu PKK size ne yapmış" şeklindeki sözleri dikkate alındığında örgütün MİT'in son dönemde yaptığı operasyonlardan ciddi şekilde etkilendiği görüldü.

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