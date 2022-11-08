Ekmeğe zam gelecek iddiası! Bakan Vahit Kirişçi'den flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ekmeğin fiyatına zam geleceğine yönelik açıklamalar sonrası un fiyatları hakkında açıklamada bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ekmeğe zam gelecek iddiası! Bakan Vahit Kirişçi'den flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantının sona ermesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin su rezervi konusunda bir sıkıntı olmadığını ifade eden Bakan Vahit Kirişci, "Çiftçilerin ekim işlemleri bitti. Toprağın hazırlanması konusunda bir sorun yok, ekinler ekildi." dedi.

Kirişci, tarım sigortası kapsamında kuraklık riskine yönelik TARSİM'in poliçe ürettiğini anımsatarak, vatandaşların bu poliçelere ilgi göstermelerinin önem taşıdığını dile getirdi.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin beşte birinin sigortaya kayıtlı olduğu bilgisini veren Kirişci, "Bunun 16 yıllık bir mazisi var. Daha fazla olmasını arzu ederdik." diye konuştu.

UN FİYATLARI

Kirişci, un ve ekmek fiyatlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Biz buğdayı üreticiden 7 bin 450 liradan aldık. Şimdi fırıncılara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sübvanse ediyoruz, ton başına 2 bin 950 lira. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip, 'Sen de un yap bundan, bunu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi Bakanlık olarak yapmış oluyoruz."

Türkiye'nin un, makarna, irmik ve bulgur sanayisinde atıl kapasitesi olduğuna dikkati çeken Kirişci, Rusya'dan alınacak bedelsiz buğdayın işlendikten sonra bunları az gelişmiş ülkelere bedava dağıtmayı arzuladıklarını sözlerine ekledi.

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