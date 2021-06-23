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  3. Bakan Koca: 18 yaşından gün almış olanlar Cuma gününden itibaren randevu alabilecekler

Bakan Koca: 18 yaşından gün almış olanlar Cuma gününden itibaren randevu alabilecekler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlar için aşı randevusunu açacaklarını belirtti.

Bakan Koca: 18 yaşından gün almış olanlar Cuma gününden itibaren randevu alabilecekler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aşılamada yeni dönemin başlayacağını duyurdu.

Şu dönemde en çok 18 yaş ve üzeri olan vatandaşları aşılamak istediklerini belirten Bakan Koca, 25 Haziran Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış herkesin randevu alabileceğini belirtti.

Bakan Koca'nın açıklaması:

"Biz özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri olan vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken dönemde yapabilirsek toplumsal bağışıklığı o kadar erken sağlamış olabileceğimizi ve ülkemize girme ihtimali olan mutasyonlara da erken dönemde bir çözüm olacağına inanıyoruz.

Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak.

Bizim hedefimiz 18 yaş üstü aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşündüğümüzde 55 milyona yakın vatandaşımız olduğunu, 55 milyona yakın vatandaşımızı da Kurban Bayramı'na kadar en az yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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