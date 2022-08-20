Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazası hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yaparak son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısını 31'e yükseldiğini, 9 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

GAZİANTEP'TE 15 KİŞİ ÖLDÜ, 9'U AĞIR 31 KİŞİ YARALANDI

Bakan Koca paylaşımında, "Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkânlar seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.

MARDİN'DE 16 KİŞİ CAN VERDİ, 8'İ AĞIR 29 KİŞİ YARALANDI

Bakan Koca, Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan TIR'ın vatandaşların arasına daldığı kaza hakkında da açıklama yaptı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti: "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin’in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkânlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin’deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz."

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