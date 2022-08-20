Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen TIR, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasındaki son durumu açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazası hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yaparak son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısını 31'e yükseldiğini, 9 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...

GAZİANTEP'TE 15 KİŞİ ÖLDÜ, 9'U AĞIR 31 KİŞİ YARALANDI

Bakan Koca paylaşımında, "Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkânlar seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...

MARDİN'DE 16 KİŞİ CAN VERDİ, 8'İ AĞIR 29 KİŞİ YARALANDI

Bakan Koca, Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan TIR'ın vatandaşların arasına daldığı kaza hakkında da açıklama yaptı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...

Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti: "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin’in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı.

Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkânlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin’deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz."

Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...

Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...

Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...

Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...

Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"

Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı varSon dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika | Gaziantep'te feci kaza! Ortalık can pazarına döndü! Ölü ve yaralılar var!Son dakika | Gaziantep'te feci kaza! Ortalık can pazarına döndü! Ölü ve yaralılar var!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"
Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: "Biz Türkiye'nin geleceğiyiz, milletin umuduyuz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: "Biz Türkiye'nin geleceğiyiz, milletin umuduyuz"
Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"
Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika | Akciğerinde kitle tespit edilmişti! Usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti
Son dakika | Akciğerinde kitle tespit edilmişti! Usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: "Biz Türkiye'nin geleceğiyiz, milletin umuduyuz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: "Biz Türkiye'nin geleceğiyiz, milletin umuduyuz"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 seçimlerine değindi, altılı masanın adayını açıkladı: "Zillet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 seçimlerine değindi, altılı masanın adayını açıkladı: "Zillet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur"
Bakan Akar açıkladı! 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleşti
Bakan Akar açıkladı! 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleşti