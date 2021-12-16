Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama! İşte CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücret...Adanaspor 1 - 0 İstanbulspor | MAÇ SONUCUBakan Koca acı haberi duyurdu: Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorumAnkara Milletvekili Sadir Durmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sadir Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz neden öldü?Maccabi Playtika - Anadolu Efes EuroLeague maçı canlı izle | Bein Sports 3 canlı yayın izle linkiMütedeyyin ne demek, TDK'ya göre Mütedeyyin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Stokçuluğa ağır ceza yolda! TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildiSon dakika | 'Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz' diyerek tepki göstermişti! Akşener'in rencide ettiği engelli vatandaş o anları anlattıBu kadarına da pes! Dilencinin üzerinden 11 bin 810 lira çıktıNece ne demek, TDK'ya göre Nece kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Koca acı haberi duyurdu: Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum

Bakan Koca acı haberi duyurdu: Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakan Koca acı haberi duyurdu: Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Acı haber üzerine duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Koca, Sadir Durmaz'ın ve yakınlarının üzüntüsünü paylaştığını dile getirerek sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Milletvekili Sadir Durmaz Beyin kıymetli babası HACI İBRAHİM DURMAZ’IN hayatını kaybettiği haberini aldım. Ailesinin ve tüm dost çevresinin üzüntülerini paylaşıyor; merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dua edenleri çok, mekânı cennet olsun."

ef.jpg

z100z.jpg

SADİR DURMAZ KİMDİR?

Sadir Durmaz 15 Temmuz 1963 yılında Kırşehir Çiçekdağı'nda dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı Üyesi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. 24. ve 25. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyeliği yaptı.  27. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi.

Sadir Durmaz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Sadir Durmaz kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum