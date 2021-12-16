Bakan Koca acı haberi duyurdu: Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Acı haber üzerine duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Koca, Sadir Durmaz'ın ve yakınlarının üzüntüsünü paylaştığını dile getirerek sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Milletvekili Sadir Durmaz Beyin kıymetli babası HACI İBRAHİM DURMAZ’IN hayatını kaybettiği haberini aldım. Ailesinin ve tüm dost çevresinin üzüntülerini paylaşıyor; merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dua edenleri çok, mekânı cennet olsun."

SADİR DURMAZ KİMDİR?

Sadir Durmaz 15 Temmuz 1963 yılında Kırşehir Çiçekdağı'nda dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı Üyesi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. 24. ve 25. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyeliği yaptı. 27. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi.

Sadir Durmaz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Sadir Durmaz kimdir?