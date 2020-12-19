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  3. Bakan Koca acı haberi verdi: Gaziantep'teki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi

Bakan Koca acı haberi verdi: Gaziantep'teki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca acı haberi verdi: Gaziantep'teki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi

Gaziantep'te özel bir hastanenin Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz."

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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