Bakan Koca açıkladı! İşte Manavgat'taki yangına ilişkin son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Manavgat'taki yangına ilişkin açıklamada bulundu.

62 kişinin yangından etkilendiğini belirten Bakan Koca, bu vatandaşlarımızdan 3'ünün yanık, 2'sinin kırık ve 57'sinin ise dumana maruz kalmaları dolayısıyla tedavi altına alındığını kaydetti. Devlet hastanesibib tahliyesinin söz konusu olmadığını sözlerine ekleyen Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun"

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