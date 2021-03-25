Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs aşısında yeni teknik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Basın açıklamasını paylaştığı video ile yapan Bakan Koca, koronavirüs tedavisinde uygulanabilecek 'sprey' yönteminden de bahsetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var: Kısaca değinecek olursam, Faz I insan çalışmalarına başlayan bir İnaktif aşıyı, Faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka İnaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim. Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir: Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Covid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek."

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama: Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşımız olacak