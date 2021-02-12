Bakan Koca: "Acil sağlık hizmetine umarım hiçbir zaman ihtiyaç olmaz, ancak..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, acil sağlık hizmetine ihtiyaç olması halinde sağlık çalışanlarının hızır gibi yetiştiğini ifade ederek sağlık altyapısının güvenilirliğini bir kez daha vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Acil sağlık hizmetine umarım hiçbir zaman ihtiyaç olmaz. Ancak ihtiyaç olması halinde can kurtaran, hızır gibi yetişen sağlık çalışanlarımız ve sağlık altyapımız var."

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