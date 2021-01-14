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Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla ülkemizde bvaşlatılan aşılama çalışamaso, ilk gününde 100 bini geçti. Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla ülkemizde başlatılan aşılama çalışaması, ilk gününde 100 bini geçti. Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca: "Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim."

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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