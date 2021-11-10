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  3. Bakan Koca, Malatya'da çöken binada yaralananların son durumu açıkladı: 8 vatandaş taburcu oldu, 5 yaralının tedavisi sürüyor

Bakan Koca, Malatya'da çöken binada yaralananların son durumu açıkladı: 8 vatandaş taburcu oldu, 5 yaralının tedavisi sürüyor

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da bir binanın çökmesi sonucu yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan 13 vatandaştan 8'inin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini, 5 yaralı vatandaşın ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Bakan Koca, Malatya'da çöken binada yaralananların son durumu açıkladı: 8 vatandaş taburcu oldu, 5 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'daki son duruma ilişkin olarak," Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8’i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dâhil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." bilgisini verdi. 

 

 

 

VALİ BARUŞ: HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIMIZ YOK

Öte yandan yaralıların durumu hakkında bilgi alan Malatya Valisi Aydın Baruş, binanın enkazında kurtarma çalışmalarının sona erdiğinin bilgisini vererek, " Çok şükür hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 13 vatandaşımızdan 8'i taburcu oldu, 5'inin tedavileri devam ediyor ve hayati tehlikeleri yok. Geçmiş olsun Malatya." dedi. 

Bakan Koca, Malatya'da çöken binada yaralananların son durumu açıkladı: 8 vatandaş taburcu oldu, 5 yaralının tedavisi sürüyor

NE OLMUŞTU?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde  Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle dün çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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