Bakan Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntüler ile ilgili özür diledi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Muhammed Emin Saraç'ın cenaze törenine ilişkin sorulan soruyu yanıtladı. Bakan Koca, “Muhammed Emin Saraç’ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulmadığı yönünde eleştirilere nasıl cevap verirsiniz?” sorusu üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle pandemide salgının nasıl seyrettiğini, bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşın daha fazla olduğunu biliyoruz ve bunu bugüne kadar ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede sosyal mesafenin ortadan kalkacağını ve böyle bir görüntü olacağını ön göremedim. Ön görmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Vatandaşlarımızdan bu görüntü için özür diliyorum.”

Bakan Koca: Vatandaşa veremeyecek hiçbir hesabımız yok