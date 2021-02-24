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Bakan Koca: Vatandaşa veremeyecek hiçbir hesabımız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği' iddiası ile ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşa verilmeyecek hiçbir hesabımız yok." ifadesini kullandı.

Bakan Koca: Vatandaşa veremeyecek hiçbir hesabımız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Koca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Devlet Malzeme Ofisine her bir dozu 12 dolardan fatura edildiği" iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 83 milyon vatandaşa eşit şekilde hizmet verdiklerini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu süreçte vatandaşın akıllarında soru işareti bırakarak siyasi arenaya çekilmeye çalışıldığını söyledi.

Bakan Koca, açıklamasında "Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım." ifadelerini kullandı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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