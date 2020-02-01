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Sağlık Bakanı Koca: "Mutluyuz, minnettarız"

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelen 42 yolcunun bulunduğu uçağının havaalanına inmesiyle Twitter hesabından "Mutluyuz, minnettarız" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: "Mutluyuz, minnettarız"

Sağlık Bakanı'ndan Çin'den gelen yolcu uçağına dair kendi hesabından, açıklamada bulundu.

Bakan Koca, uçağın inmesini alkışlarla karşılayan yolcuların görüntüsüyle paylaştığı mesajında, "Mutluyuz, minnettarız. Çin'in Vuhan kentinden, 42 yolcuyla gelen uçağımız başkentimize ulaştı. Milletimiz, devletimiz adına biz de onlar kadar mutluyuz" ifadelerini kullandı.

 

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