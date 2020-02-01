Sağlık Bakanı Koca: "Mutluyuz, minnettarız"

Sağlık Bakanı'ndan Çin'den gelen yolcu uçağına dair kendi hesabından, açıklamada bulundu.

Bakan Koca, uçağın inmesini alkışlarla karşılayan yolcuların görüntüsüyle paylaştığı mesajında, "Mutluyuz, minnettarız. Çin'in Vuhan kentinden, 42 yolcuyla gelen uçağımız başkentimize ulaştı. Milletimiz, devletimiz adına biz de onlar kadar mutluyuz" ifadelerini kullandı.

“Mutluyuz, minnettarız.”



Çin’in Vuhan kentinden, 42 yolcuyla gelen uçağımız başkentimize ulaştı. Milletimiz, devletimiz adına biz de onlar kadar mutluyuz. pic.twitter.com/9025LtAUjb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 1, 2020

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