Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler'in babası hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler tedavi görüdüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

Bakan Koca, merhumun yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler Beyin babası Abdullah İşler Beyefendi tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Başta Emrullah ağabeyimiz olmak üzere ailesine, dost çevresine başsağlığı dilerim. Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun."

EMRULLAH İŞLER KİMDİR?

Emrullah İşler 7 Ocak 1960 tarihinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dünyaya geldi.

Emrullah İşler akademisyen, siyasetçi ve eski Başbakan yardımcısıdır.

2013–2014 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 2011 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi(Ak Parti) Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir.

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı yapan İşler'in çok sayıda bilimsel kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Emrullah İşler 7 Ocak 1960 tarihinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kuşcuören köyünde Abdullah ve Zeliha İşler çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından 1985 yılında Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında Yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünde Tefsir alanında yardımcı doçent olarak çalıştı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanıyla görev yaptı. Kazakistanve Suudi Arabistan'da misafir öğretim üyeliği görevinde bulundu. 2006 ve 2011 yılları arasında Başbakan Başmüşaviri olarak çalıştı. Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

Emrullah İşler ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) Türk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'ne 25 Aralık 2013 tarihinde Başbakan Yardımcısı olarak atandı.

Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'ne 25 Aralık 2013 tarihinde Başbakan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevini 29 Ağustos 2014 tarihine kadar sürdürdü. Dışişleri komisyon üyesi olarak görev yaptı ve İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. 14 Ekim 2014 tarihinde Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu başkanı seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Ankara milletvekili seçildi. 10 Ekim 2018 tarihinde Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu başkanı olarak tekrar seçildi.

Emrullah işler, Ayşenur İşler ile evli olup 3 çocuk babasıdır.