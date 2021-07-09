Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: 57 Milyon dozu geçtik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi.

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