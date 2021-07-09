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Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: 57 Milyon dozu geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: 57 Milyon dozu geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplamda 57 milyon doz koronavirüs aşısı yapıldığını belirtti. Açıklamasında ilk doz aşısını yaptıranların oranına değinen Bakan Koca, vatandaşlara aşı yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: 57 Milyon dozu geçtik

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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