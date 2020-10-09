Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Salgının hızını kestik

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Süleyman Elban ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, bugünkü çalışmalarında koronavirüs salgınının bölgedeki seyrini ve sağlık alanındaki çalışmaları inceleyeceklerini dile getirerek," Ziyaretimize valimizle görüşerek, genel bir değerlendirme yaparak başladık. Adana’daki hasta verileri, sunulan sağlık hizmetlerimizin durumu ve çözüm talep edilen konular konusunda istişare etme fırsatı bulduk. Adana dinamik nüfusuyla geniş bir bölgenin cazibe bölgesi. Aynı zamanda en kalabalık Türkiye’nin 6 ilinden birisi. Sağlık alanındaki ihtiyaçları artmaya devam edecek. Korona virüs salgınıyla birlikte değişen ihtiyaçlara şehir hastanemizin sağladığı imkanları gözlemledik. Adana tüm ülkemize örnek olan bir il oldu. İl merkezi ve ilçelerdeki yatırımlara rağmen Adana’nın ihtiyaç duyduğu farklı yatırımlar hakkında değerlendirmelerimizi yapmış olduk” ifadelerini kullandı.

"ÜLKE GENELİNDE VAKA SAYILARINDAKİ AZALIŞI GÖRÜYORUZ"

Geçtiğimiz ay koronavirüs vakalarında geçtiğimiz artış olduğunu belirten Bakan Koca," Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçmişti. Bu artış her ilde aynı olmadı. Hasta sayılarında bazı bölgelerde istemediğimiz yükselişler gördük. Bu bölgelere acil müdahalelerimiz oldu. Bazı bölgelerde sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın dirayetiyle sıkıntı yaşamadık. Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi sayesinde salgının hızını kestik. Ülke genelinde vaka sayılarında ki azalışı görüyoruz. Bu iyi gidiş bizi asla rehavete sürüklememeli. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Burada bize güç katacak vatandaşlarımızın dikkati ve kurallara riayeti olacaktır” dedi.

"ADANA, EYLÜL AYINDA SALGINDAKİ PİKİNİ YAŞADI"

Adana’daki koronavirüs vakalarına ilişkin bilgi veren Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adana önemli bir insan hareketinin merkezinde. Orta Doğu ve Anadolu illerimizde yoğunluk olsa da bütün büyük şehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Adana Eylül ayında salgındaki pikini yaşadı. Yüksek seyreden hasta sayılarına şahit oldu. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle vaka sayılarını kontrol altına almaya başladık son 2 haftada vaka sayılarımız 3’te bir oranına indi. Adana’da vakamız Eylül başından itibaren en yüksek olan seviyesinden yaklaşık yüzde 66 oranında azalma gösterdi. Kovid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 40 oranına kadar inmiş oldu. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 59. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 30. Bu anlamda bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söylemek mümkün.”

ADANA'DA 60 YAŞ ÜSTÜ HASTA ORANI YÜZDE 50'DEN FAZLA

“Büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz." diyerek sözlerine başlayan Bakan Koca," 60 yaş üstünün hasta oranı bu yaş grubunun nüfusa oranından yüzde 50 oranında fazla. Adana’da büyüklerimizi daha iyi korumak noktasında gayret içerisinde olmamız lazım. Temaslıları ne kadar erken teşhis edebilirsek o kadar salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. " diye konuştu.

"İHMAL EDİLEN TEDBİRLER HEPİMİZE ACILAR YAŞATIYOR"

Filyasyon çalışmalarına ilişkin konuşan Bakan Koca," Türkiye filyasyonu dünyada en iyi yapan ülkelerden birisi. Bu gücümüzü Adana’da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bu günlerde bunun etkisini görüyoruz. Adana’da şu an 228 filyasyon ekibimiz sahada çalışıyor. Her ekip 3 kişiden oluşuyor. Türkiye genelinde temaslıların taranması ortalama 7,5 saat iken Adana’da 6,5 saate kadar inmiş oldu. Bu Türkiye ortalamasının da altında. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen taviz yeni hasta olarak dönüyor. Herkesi tedbirlere sıkı sıkı uymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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