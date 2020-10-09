Bakan Koca'dan 'ilk vaka Şubat'ta görüldü' iddiasına yanıt

Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son durumu şehir şehir açıkladı.

Bakan Koca, ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında görüldüğü yönündeki iddialara cevap verdi.

"BİZ BU SÜREÇTE 83 MİLYON OLARAK BİRLİKTE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YOL ALMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Evet bir yayın yapılmış ama bunun sehven yapıldığı açıklandı editör tarafından. Mersin'de yayında bahsedilen 21 vaka, 25 Mart, Şubat değil, Mart yerine Şubat yazılmış. Mersin'de ilk vaka 22 Mart'ta görüldü. Avukat kardeşimizdi, yabancı birinden temasla almıştı virüsü, ikinci vaka da onun yakınıydı. 22 Mart'tan önce testi pozitif olan vatandaşımız varsa çıksın söylesin. Lütfen politikacılar sağlık üzerinden siyaset yapmasın. Sağlık üzerinden siyasetin şifa olmayacağını bilsinler. Biz bu süreçte 83 milyon olarak birlikte şeffaf bir şekilde birlikte yol almalıyız."

Bakan Koca: "İstanbul dışında vakanın azalmadığı bir il yok"