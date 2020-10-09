Bakan Koca'dan vatandaşlara aşı üzerinden virüs uyarısı

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon muayene yapılmış, 7 milyon kişi yatarak tedavi görmüştür. Salgın hastalıklar toplumsal hayatın her alanını sekteye uğratır. Devletimiz bu mücadeleyi başarıyla yönetmektedir. Salgın boyunca, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır. Bu sağlık sisteminin amacı ayrım gözetmeden hizmet vermektir. Sizler doğuştan kazanılmış sağlık hakkına sahipsiniz. Türkiye salgına karşı dünyada örneği az görülen halk sağlığı başarısı gösterdi. Devlet millet için var olduğunu bir kez daha gösterdi.

"ÜLKEMİZİN GÖSTERDİĞİ BAŞARI VİRÜSE KARŞI KAYITSIZLIĞA YOL AÇMAMALI"

Son haftalarda il il ziyaretleriyle tek tek değerlendirme yapıyoruz. Bir haftamızı İstanbul'a ayırdık. Hepimizi şuan için dikkatini çekerek uyarıyorum. Şuan elde edilen sonuçları arkadaşlarımız ve sizler elde ettiniz. Maskesiz, mesafesiz bulunan her an risktir. Kazandığımız zaferi geri virüse vermemeliyiz. "Nasılsa aşı yolda rahatlığıyla" yeni acılara yol açmamalıyız. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtısızlığa yol açmamalı. Adana Şehir Hastanemizde 1187 hastamız var.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE SON DURUMU İL İL AÇIKLADI

7 ilimizin salgınla mücadelede geldiği noktayı, personel ve yatırım ihtiyaçlarını el aldık. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını değerlendirdik.

Adana'da 1 ay öncesine göre bugün vaka sayımız 3'te 1'ine inmiş. Adana'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74.

Mersin'de de vaka sayısı 3'te 1'ine indi.

Kahramanmaraş'ta %30 oranında düşüş görünüyor. Kahramanmaraş'ta yatak doluluk oranı %50.

Hatay'da da vaka sayısının 3'te 1'ine düştüğünü görüyoruz. Yatak doluluk oranı ise %51

Osmaniye'de yatak doluluk oranı %50

Kilis'te %75 oranında azalma görüyoruz. 4'te 1'ine indi. Yatak doluluk oranı ise %49.

Bu 7 ilimizde 65 yaş üstü nüfusun yaş ortalamasına oranı %10

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %48, yoğun bakım doluluk oranı %68.

'FİLYASYON EKİPLERİMİZİ DÜNYA TANIYOR'

Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayımız ise 11 bin 800'e ulaştı. 11 bin 800 filyasyon ekibi sayısıdır. Bu, toplamda 35 bin 400 görevli demektir. Bu sayı, bazı ülkelerin salgında görevlendirdiği hekim sayısından bile fazladır. Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor. Pek çok ülkenin televizyon kanallarında, savaşçı kıyafetleri içinde hayranlıkla izlendiler.

HASTANE YATIRIMLARI KONUSUNDA AÇIKLAMA

Adana'da bu yıl 150 yataklı Seyhan Devlet hastanesinin çalışmasına başlandı. Mersin'de Anamur Devlet hastanesinin salgından önce tamamlayıp hizmete sunmuştuk. G.Antep'te şehir hastanesinin yapımına devam ediyoruz. 300 yataklı K.Maraş kadın doğum çocuk hastanemizin çalışmasına başlıyoruz. Avşin devlet hastanemizin proje çalışmaları tamamlanmak üzere, en kısa sürede başlamak istiyoruz. Hatay'da sağlık sistemimizin alt yapısını güçlendirmek için çalışıyoruz. Ayrıca İskenderun 600 yataklı şehir hastanemizin arsa sorunu çözüldü. 600 yataklı Osmaniye devlet hastanemizin çalışmasına başladık. 2020 yılında vatandaşımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Kilis ilimize 500 yatak kapasiteli devlet hastanesi inşa ediyoruz. Modern Kilis hastanemizi 2020 yılında hizmete alacağız.

SORU-CEVAP

AŞI ÇALIŞMALARI

Daha önce tünelin ucu göründü demiştim. kast ettiğim aşı ve verdiğimiz mücadeleydi. Bu aşılardan 2 tanesinin faz3 çalışması ülkemizde de yapılmakta ve insan çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yapılan aşılar sonrası insanlarımızla ilgili herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. 13 aşı çalışması söz konusu. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydetti. İnsan çalışmalarının başlayabileceğini ifade etmek istiyorum. 1 tanesinden geçen bahsetmiştim. İnaktif bir aşı, virülansı azaltılmış bir aşı. Geçen cumartesinden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik doz başlandı. Bu arada üretim tamamlandıktan sonra denetler üzerinde bu aşının faz1 uygulaması başlamış olacak. Faz1'den önce düşünülen kişi sayısı 44. Devamında 100'lerle ifade edilen bir sayı olacak faz2. Faz3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek. Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak. Bu arada 2 tane daha aşının ön planda uygulamaları olacak. Önümüzdeki 1 ay içinde 3. aşı da olmak üzere insan safhasına geçmiş olacağız. Bu süreçleri mümkün mertebe DSÖ'nün belirlediği standartları koruyarak bu dönemde süreçleri hızla tamamlamak istiyoruz. Sorunsuz bir şekilde götürmek istiyoruz. Bu aşının üretim için birinin sertifikasını aldığını söyleyebilirim. Önümüzdeki hastalarda 1 yada 2 aşının da sertifikasını alabileceğini söyleyebilirim

Anadolu esas dalgayı eylül ayında yaşamış oldu.

TEST UYGULAMASI

Bizim hasta olarak tanımladığımız semptomu olan testi pozitif olan kişileri hasta olarak görüyoruz. Bu test uygulamada her ülkenin kendine ait bir uygulaması var. Semptomu olan yani bulgusu olanlara biz test yapıyoruz. Açık bir şekilde ifade ettiğimiz bu kişileri de DSÖ'ye bildiriyoruz. 15 Ekim'den itibaren yeniden bir saha çalışması yapıyoruz. Bütün bu kesitsel çalışmaları da yaptıkça vatandaşımızla paylaşacağız. Bu anlamda bir sorun olmadı. DSÖ'de bir sorun olmadığını açıkça ifade ediyor. Avrupa ilerleme raporu yayınlandı 2 gün önce. Raporda Türkiye'nin salgında geldiği başarıdan bahsediyor. Bununla gurur duyalım. Sağlık sistemimizden gurur duyalım. 83 milyon gururla bu başarıyı yaşamış olalım. 3 haftalık zaman diliminde gördüğümüz bütün Türkiye'de iniş yaşandı. Ankara'da İstanbul'un 2 katı vaka vardı 1 ay öncesine göre. Şu an İstanbul'un yarısına inmiş durumda. Bunu gizleyebilir misiniz? Hangi vatandaşımız 1 ay öncesine göre çevresinde ya da yakının vaka sayısının azalmadığını söyleyebilir.

"İSTANBUL DIŞINDA VAKANIN AZALMADIĞI BİR ŞEHİR YOK"

Biz semptomu olmayan hastaları bir başlarına bırakmıyoruz. Karantinaya alıp çevresinde temaslıları da takibe alıp 14 günlük karantina uyguluyoruz. Her gün arayarak takibini yapıyoruz. Türkiye'de İstanbul dışında vakanın azalmadığı il yok.