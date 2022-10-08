Bakan Kurum açıkladı! Arsa ve işyeri projelerine başvuru tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında arsa ve işyeri başvurularının başlayacağını, detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını ifade etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı sosyal konut projesi kapsamında arsa ve işyerleri için de başvuru süreci yaklaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında arsa ve işyeri başvurularının da başlayacağını dile getirdi. Kurum, sosyal konutlar için başvuru yapanların da başvur yapabileceğini ifade etti.

Bakan Kurum açıkladı! Arsa ve işyeri projelerine başvuru tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak

"CUMHURBAŞKANIMIZ DETAYLARI AÇIKLAYACAK"

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," İlk Evim İlk İş Yerim projemizde pazartesi günü arsa ve iş yeri başvurularımız da başlayacak. Konut için başvuru yapanlar arsa için de başvurabilirler. Detayları pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantımız sonrasında açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum açıkladı! Arsa ve işyeri projelerine başvuru tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak

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