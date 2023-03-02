Bakan Kurum açıkladı: İki ay içerisinde 244 bin 343 konutun temeli atılacak

Adıyaman’ı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 ay içerisinde 244 bin 343 konutun temelini atacaklarını açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Bakan Kurum açıkladı: İki ay içerisinde 244 bin 343 konutun temeli atılacak

Hasar tespit çalışmalarının 7 bin personelle 11 ilde aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Kurum, depremden etkilenen illerde 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yaptıklarını, içerisinde 604 bin 856 bağımsız bölüm olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Adıyaman’da ise 68 bin 12 bağımsız bölümden oluşan 28 bin 547 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettiklerini aktardı.

Bakan Kurum açıkladı: İki ay içerisinde 244 bin 343 konutun temeli atılacak

"MART AYINDA İLK KAZMAYI VURACAĞIZ"

Asrın felaketinin 11 ilde14 milyon kişiyi derinden sarstığını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ancak milletimiz müsterih olsun, devletimiz bütün varlığıyla milletinin yanındadır. Bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu, gösterebileceği en hızlı refleksi depremzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına tekrar kavuşması için gösterdik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut seferberliğini, en büyük afet dönüşüm sürecini tarihte görülmemiş bir hızla 11 ilimizde aynı anda başlattık. Afet bölgesinde ilk etap inşa edeceğimiz 319 bin konutumuzun, tüm mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etüdlerini tamamladık. İlk sözleşmelerimizi imzaladık. Adıyaman’ımızda da Merkez İndere, Kahta Erikdere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi, inşa edeceğiz. Bölgenin zemin etütlerine başladık, inşallah Mart ayında ilk kazmayı vuracağız” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum açıkladı: İki ay içerisinde 244 bin 343 konutun temeli atılacak

"KONUT SAYILARIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Depremden etkilenen 11 ilde toplam 244 bin 343 konutun temellerinin atacağını söyleyen Bakan Kurum, “Yine hasar tespitlerimize göre konut sayılarımızı artıracağız. Bu anlamda gerek bilim insanlarımız gerekse bakanlığımızın uzman ekipleri yeni yerleşim yerlerine ilişkin gecesini gündüzüne katıyor, 7/24 çalışıyor. Bu çerçevede 21 Şubat’tan bu yana, yani bir haftada Gaziantep'imizde 3 bin 377, Adıyaman’da bin 161, Kilis’te 645, Adana’da 590, Hatay’da bin 185, Kahramanmaraş’ta 3 bin 826, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 948, Osmaniye’de 152 olmak üzere toplam 12 bin 781 konutumuzun yapımını başlatmış olduk. Mart’ın ilk üç gününde de toplam 8 bin 463 konutumuzun yapımını başlatmış olacağız. Yani 3 Mart itibariyle toplamda 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız. Kalan konutlarımızı da şehir merkezlerinde, zemin etütlerini tamamlayarak, kültürel dokuyu da koruyarak inşa süreçlerini başlatacağız. Sözleşmelerini imzaladığımız ve yapımına başladığımız yeni yuvalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı
e-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linki
e-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linki
GSM şirketlerine deprem soruşturması! GSM operatörlerinin ihmali var mı?
GSM şirketlerine deprem soruşturması! GSM operatörlerinin ihmali var mı?
Yürek yakan görüntüler! Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıktan ayrılmıyor
Yürek yakan görüntüler! Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıktan ayrılmıyor
Son Haberler
Özgür Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? SGK uzmanı Özgür Kaya'nın biyografisi
Özgür Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? SGK uzmanı Özgür Kaya'nın biyografisi
Bakan Kurum açıkladı: İki ay içerisinde 244 bin 343 konutun temeli atılacak
Bakan Kurum açıkladı: İki ay içerisinde 244 bin 343 konutun temeli atılacak
Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Derman Dondurur'un biyografisi
Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Derman Dondurur'un biyografisi
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Müge Anlı stüdyosunda şoke eden olay! Cinayet şüphelisi canlı yayında gözaltına alındı
Müge Anlı stüdyosunda şoke eden olay! Cinayet şüphelisi canlı yayında gözaltına alındı
Akit TV sunucusu Sabri Balaman'dan Diyanet'e çağrı! "İslam dışı münafıkların camilerde namazları kılınmasın!"
Akit TV sunucusu Sabri Balaman'dan Diyanet'e çağrı! "İslam dışı münafıkların camilerde namazları kılınmasın!"
Çok Okunanlar
Laboratuvar Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Laboratuvar Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Mali Müşavir Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Mali Müşavir Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gümüşhane'de korkutan olay: Aynı anda şarj edilen cep telefonları yangına sebep oldu
Gümüşhane'de korkutan olay: Aynı anda şarj edilen cep telefonları yangına sebep oldu
6'lı masa bugün Saadet Partisi Başkanlığında toplanıyor! Milli İttifak'ın adayı belli olacak mı?
6'lı masa bugün Saadet Partisi Başkanlığında toplanıyor! Milli İttifak'ın adayı belli olacak mı?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları