Bakan Kurum açıkladı: İki ay içerisinde 244 bin 343 konutun temeli atılacak

Hasar tespit çalışmalarının 7 bin personelle 11 ilde aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Kurum, depremden etkilenen illerde 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yaptıklarını, içerisinde 604 bin 856 bağımsız bölüm olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Adıyaman’da ise 68 bin 12 bağımsız bölümden oluşan 28 bin 547 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettiklerini aktardı.

"MART AYINDA İLK KAZMAYI VURACAĞIZ"

Asrın felaketinin 11 ilde14 milyon kişiyi derinden sarstığını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ancak milletimiz müsterih olsun, devletimiz bütün varlığıyla milletinin yanındadır. Bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu, gösterebileceği en hızlı refleksi depremzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına tekrar kavuşması için gösterdik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut seferberliğini, en büyük afet dönüşüm sürecini tarihte görülmemiş bir hızla 11 ilimizde aynı anda başlattık. Afet bölgesinde ilk etap inşa edeceğimiz 319 bin konutumuzun, tüm mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etüdlerini tamamladık. İlk sözleşmelerimizi imzaladık. Adıyaman’ımızda da Merkez İndere, Kahta Erikdere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi, inşa edeceğiz. Bölgenin zemin etütlerine başladık, inşallah Mart ayında ilk kazmayı vuracağız” şeklinde konuştu.

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"KONUT SAYILARIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Depremden etkilenen 11 ilde toplam 244 bin 343 konutun temellerinin atacağını söyleyen Bakan Kurum, “Yine hasar tespitlerimize göre konut sayılarımızı artıracağız. Bu anlamda gerek bilim insanlarımız gerekse bakanlığımızın uzman ekipleri yeni yerleşim yerlerine ilişkin gecesini gündüzüne katıyor, 7/24 çalışıyor. Bu çerçevede 21 Şubat’tan bu yana, yani bir haftada Gaziantep'imizde 3 bin 377, Adıyaman’da bin 161, Kilis’te 645, Adana’da 590, Hatay’da bin 185, Kahramanmaraş’ta 3 bin 826, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 948, Osmaniye’de 152 olmak üzere toplam 12 bin 781 konutumuzun yapımını başlatmış olduk. Mart’ın ilk üç gününde de toplam 8 bin 463 konutumuzun yapımını başlatmış olacağız. Yani 3 Mart itibariyle toplamda 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız. Kalan konutlarımızı da şehir merkezlerinde, zemin etütlerini tamamlayarak, kültürel dokuyu da koruyarak inşa süreçlerini başlatacağız. Sözleşmelerini imzaladığımız ve yapımına başladığımız yeni yuvalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.