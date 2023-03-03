Kuş gribi geri mi dönüyor? Tayvan'dan sonra Denizli ve Afyon'da da kuş gribi alarmı verdi!

Avian İnfluenza, kuş gribi olarak bilinen ve H5N1 virüsü ilk kez Şubat 2003 yılında Hong Kong'da bir kişinin ölümüyle ortaya çıkmıştır. Ardından ise Aralık 2003'te Güney Kore'de ilk kuş gribi salgını yayılmıştı. Türkiye'de ise kuş gribi vakası ilk kez 2005 yılının Ekim ayında Kuzeybatı Anadolu'da Balıkesir'in Manyas ilçesinde görülmüştür. Etkin karantina ve itlaf yöntemi ile hastalık kısa sürede denetim altına alınmıştır.

TAYVAN'DA VAKALAR ARTTI

Son olarak dünyanın çeşitli yerlerinde yayılım gösteren kuş gribi vakaları yeniden mi yayılıyor sorusu ise merak konusu olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Tayvan’ın güneyinde bulunan Chiayi şehrindeki bir çiftlikte kuş gribi (H5N1) vakası görülmesi üzerine 36 bin 766 tavuk itlaf edildi.

Tayvan’da Hayvan ve Bitki Sağlığı Kontrol ve Karantina Bürosu (BAPHIQ)’dan yapılan açıklamaya göre Chiayi şehrine bağlı Liaojiao kasabasında bulunan bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgını baş gösterdi. Hastalığın yayılmasının engellenmesi amacıyla 36 bin 766 tavuk itlaf edildi.

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Bu yıl Tayvan genelinde 26 çiftlikte kuş gribi görüldüğü aktarıldı. Hastalığı ilgili bildirmeyen çiftliklere 1 milyon Tayvan doları ( 618 bin TL) para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 24 Şubat'ta yayınladığı bir raporuna göre Ocak 2003-Ocak 2023 arasında 21 ülkeden insanlar arasında toplam 868 kuş gribi (H5N1) vakası bildirildi.

DENİZLİ VE AFYON'DA KÜMSE HAYVANLARI İTLAF EDİLDİ

Son olarak ise Denizi ve Afyon'da kümes hayvanlarında kuş gribi vakalarına rastlandığı ve bölge halkının hayvanlarını kümeslerinden çıkartmamaları gerektiği uyarısında bulunulmuştu. Denizli Honaz ve Afyon Başmakçı'da görülen vakalar sonrası 6,5 milyon kanatlı kümes hayvanı itlaf edildi.

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KUŞ GRİBİ NEDİR?

Avian İnfluenza (Kuş gribi, Tavuk Vebası, Bird Flu) insanlarda grip etkeni olarak gözlenen influenza virüslerinden A tipinin neden olduğu, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kuşlarda hastalık yapan influenza virüsünün 15 alt tipi bulunmaktadır.

KUŞ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Hasta hayvanların akıntıları ve özellikle dışkı ile direkt temas; bulaşık yem, su, malzeme ve kıyafetlerle temas; klinik olarak hastalık belirtilerini göstermeyen su ve deniz kuşlarıyla temas bulaşa neden olabilir. Özellikle ölü veya canlı hastalıklı kuşlar ve kuşların atıklarına maruz kalan kişilere solunum ve temas yoluyla bulaşır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuş gribine yakalananlarda görülen ilk belirtiler ise, 38°C üzerinde ateş ile birlikte öksürük, boğaz ağrısı, kırıklık, nefes darlığı, ishal yakınmalarından bir ya da birkaçı bir arada görülmektedir.