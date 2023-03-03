TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamada enflasyon yüzde 55.18 oldu.

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TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

TÜİK'ten yapılan açıklamada Enflasyon, şubat ayı yıllık bazda yüzde 55,18 olurken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayı enflasyon aylık yüzde 3.15 olarak hesaplandı.

Yurt içi ÜFE şubat ayı ise yüzde 1,56 artarken yıllık bazda 76,61 olarak belirlendi.

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21,62 ile giyim ve ayakkabı olurken, bir önceki yılım aynı ayına göre ise artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 74.34 ile lokantalar ve oteller oldu.

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