Metro dehşetinde karar çıktı! Elinde bıçakla Kadıköy metrosunu birbirine katmıştı!

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit eden zanlının cezası belli oldu. Sanık Emrah Yılmaz'ın 18 yıla kadar istenen hapis cezası sonrası adliyeye sevk edilmiş ve 7 ay sonra tahliye edilmişti. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada sanık herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermemiş, sicil kaydının da bulunması sebebiyle indirim yapılmamıştı.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Emrah Yılmaz katılırken duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

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SANIK:"KAMERA KAYITLARI EKSİK TOPLANDI"

Sanık Emrah Yılmaz savunmasında, mağdur Azize Nur Kaya ile tartışırken yerinden hiç kalkmadığını belirterek, "Olay kapanacakken Senanur müdahil oldu. Kendisinin bana tekme attığını Azize doğruladı. Bu hususlar araştırılmadı. Kamera kayıtları eksik toplandı. Katılanların mağdur olduğunu düşünmüyorum." ifade etti.

5 YIL 3 AY HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, Emrah Yılmaz'ın müştekiler Senanur Damgacı, Mihdiye Damgacı ve Azize Nur Kaya'ya yönelik "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçundan sanık hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.