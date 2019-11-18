Bakan Kurum'dan Dipsiz Göl olarak anılan bölgeye ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini belirtti.,

Gümüşhane merkez Dumanlı köyü sınırlarında Taşköprü yaylasında bulunan Dipsiz Göl ve çevresi define aramak amacıyla kazı yapılması sonucu kurumuştu. Bölgenin eski haline kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuyu yakından takip ettiğini ve gölün eski haline kavuşturulması için gerekli adımların atılması talimatını verdiğini, çalışmalar kapsamında üniversitelerden bilim ihsanlarının yer aldığı bilimsel bir kurul oluşturulduğunu söyledi.

"DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLECEK"

Bakan Kurum, bu kapsamda önce bölgede bilimsel çalışmaların yapılacağını ardından da göl ve çevresinin bozulan yapısının eski doğal haline kavuşturulması için gerekli tüm adımları atacaklarını vurguladı. Bakan Kurum, "Göl ve çevresi doğal sit alanı ilan edilecek. Ayrıca Dipsiz Göl olarak anılan bölge ile doğusunda bulunan korunan alan da birleştirilerek, ekolojik koridor oluşturulacak. Ekiplerimiz şu anda bölgede çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede doğal haline kavuşturacağımız Dipsiz Göl, kuracağımız ekolojik koridorun en önemli parçası haline gelecek. Hedefimiz, gölü eski haline kavuşturarak gelecek nesillere aktarmak" dedi.

GÖL ESKİ HALİNE GETİRİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bölgede yapılan çalışmada, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte bulunan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası’ndaki Dipsiz Göl’ün, kar ve yağmur sularıyla beslendiği belirlendi. Müdahaleler sonucunda suyu tamamen boşaltılan gölde yapılan kazı ile gölün taban ve kıyı toprak yapısının bozulduğu saptandı. Bakanlık tarafından yapılacak çalışmada, kazı ile tahrip edilen toprak yapısının doğal haline getirilecek. Çevresinde bilimsel çalışma yapılacak gölün doğal haline getirilmesi için yapılacak çalışmalar kış yağışlarından önce gerçekleştirilecek. Çalışmalar, gölün eski hidrojeolojik yapısının tekrar oluşturulmasını kolaylaştıracak. Gölün eski haline getirilmesi sonrasında doğal yapının kendini yenileyeceği tahmin ediliyor.

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