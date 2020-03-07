Bakan Kurum'un şehit babasıyla olan hikayesi dinleyenlerin yüreklerini burktu

Konya'ya bir dizi program için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat'ta katıldığı şehit cenazenin ardından ayakkabısı çamurlu olduğu için “Araba mahvolur, binemem” diyerek makam arabasına binmediğini anlattı.