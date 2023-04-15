Bakan Muş: “HDP'nin Güneydoğu'da "özerklik" ya da "öz yönetim" ilan etmek için Kılıçdaroğlu'nu destekliyor"

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Muş, HDP'nin Güneydoğu'da "özerklik" ya da "öz yönetim" ilan etmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyledi.

Bakan Mehmet Muş, Samsun'da partisinin Canik ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Mevcut milletvekilleri ve milletvekili adayları ile birlikte vatandaşlara seslenen Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ona gizli destek verdiğini iddia ettiği HDP'nin ambalajlanarak gizlenmeye çalışıldığına değinerek, açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

"BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE İZLEDİK, BUNLARDAN HAYIR GELMEZ"

Millet İttifakı'nın seçimi kazandığı taktirde ülke yönetiminde çok büyük sıkıntı ve sorunların yaşanacağını söyleyen Bakan Muş, "Millet İttifakı kazanırsa şimdi bu 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısının 5 tanesi aynı zamanda genel başkan olacak. Üç bilinmeyeni denklemler vardır matematikte. Ona benziyor biraz. 5 tanesi de genel başkan. Bunların da birer tane bakanı olacak. Şimdi hükümetin içindeki bir bakan kendi bakanına karşı mı sorumlu olacak, cumhurbaşkanına karşı mı sorumlu olacak? Yoksa kendi genel başkanına karşı mı sorumlu olacak? Cumhurbaşkanının dediğini mi yapacak, yoksa kendi genel başkanının dediğini mi yapacak? Birisi ekonomiyle alakalı liberal politikayı savunuyor, birisi daha konservatif politikalar savunuyor. Birisi a diyor, birisi b diyor, birisi c diyor, birisi d diyor. Nasıl anlaşılacak da buradan Türkiye'ye bir hayır üretilecek. Biz bu filmi daha önce izledik ve bedelini çok ağır ödedik. Böyle bir memleket idaresi olmaz. İradede böyle bir yönetim şekli de olmaz. Buradan memlekete bir hayır gelmez" dedi.

Haberin Devamı

"HDP DESTEĞİNİ KAMUFLE EDİP, AMBALAJLA YUTTURMAK İSTİYORLAR"

HDP'nin Millet İttifakı'na olan desteğinin gizlenmeye çalışıldığına değinen Bakan Muş, "Peki, bir diğer problem nedir? Bazen böyle esip gürlüyorlar. Kimse bizim memleketle alakalı sevdamızı değerlendirmesin. Ya bizim değerlendirdiğimiz falan yok da başkaları değerlendiriyor sizin sevdanızı. Kim değerlendiriyor? Bu kadar sevdalıysanız bu memlekete Türkiye'nin bir bölgesini bölmek için 40 yıldır bu devletin mücadele ettiği PKK'yla yan yana durmazsınız değil mi? O zaman biz de sizi memleket sevdanızı eleştirmeyiz. Ancak, "eğer oradan da acaba bize onların da desteği olursa." Onların da siyasal temsilcisi kim? HDP. Adamlar zaten bunu inkar etmiyorlar. Onlar ne diyor? "Biz aday çıkartmayacağız" diyorlar. "Kemal Bey'i destekleyeceğiz" diyorlar. Bakın peş peşe PKK'nın dağ kadrosu açıklamalar yapıyor. Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmamız lazım diyorlar. Onun için diyor Kemal Bey'i desteklemek lazım diyorlar. Sonra da biz bunu eleştirdiğimiz zaman Ankara'dan birisi çıkıyor diyor ki "Bizim sevdamızı değerlendiremezsiniz'. Peki, o zaman bu HDP'yle niye aynı masaya oturdunuz? Efendim HDP'ye bakanlık verilecek mi verilmeyecek mi? Adamların talebi, isteği bunun çok daha ötesinde değerli arkadaşlar. Şimdi böyle bir hükümetin içerisinde "HDP'nin desteği de olmadan diyor biz seçilemeyiz" diyor. Onun için diyor biz bir taraftan bunları tutacağız diyor. Bir taraftan da diyor bu işi nasıl kamufle ederiz? Millete bunu ambalajlı yutturmamız lazım diyorlar" diye konuştu.

"HDP ÖZERKLİK İÇİN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYOR"

HDP-Millet İttifakı desteğinin gizlenmeye çalışıldığını söyleyen Bakan Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak gümrükte kaçakçılıkla mücadele ediyoruz. Ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bazen X-Raylerde kontrollerimizde bazı ürünler yakalarız. Kek paketi görürsünüz. Onu açtığınız zaman içinden kaçak sigara çıkar. Dolayısıyla ambalajın içiyle ambalajın dışı aynı değil. Ne istiyor bu adamlar? HDP ne diyor? Bize diyor "Güneydoğu'da otonom bir bölge bırakacaksınız." Bunun adı özerklik olur, öz yönetim olur. Ne olursa olsun. İsminin ne olduğu çok önemli değil. Kemal Bey'in danışmanı da söylüyor, aynı ifadeleri kullanıyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar madem biz Türkiye'nin bir bölgesini özerklik olarak verecektik, orada devlet otoritesini bırakacaktık, ortadan kaldıracaktık, 40 senedir ne için mücadele ediyoruz? Ne için bu kadar şehit verdik? Niçin bu kadar gazi verdik? Ne için bu kadar bedel ödedik devlet olarak, ülke olarak, millet olarak" şeklinde konuştu.

"İRADENİN OLMADIĞI YERDE YÖNETİM OLMAZ"

Muhalefetin oluşturduğu bloğun seçmenin iradesini tam anlamıyla yansıtmayacağını da vurgulayan Bakan Mehmet Muş şunları söyledi:

"Bir yerde yönetim oluşabilmesi için orada bir iradenin oluşması gerekir. İradenin olmadığı yerde yönetim olmaz. Geçmişte cumhurbaşkanı ve başbakan arasında problem yaşandı ve bir kriz çıktı. O kıvılcımı yaktı. Öncesinde değerli arkadaşlar istikrarsız bir dönem yaşanıyor değil mi? ANAP'ın tek parti iktidarından sonra ta bizim geldiğimiz döneme kadar hep Türkiye koalisyonlarla yönetildi. Çok kısa süreli yönetimler iktidarda oldu. Sivil yönetimlere müdahalelerle hükümetler hükümet etmekten edildi. Yani darbeler yapıldı. Dolayısıyla Türkiye bu sarmalın bedelini 2001 kriziyle ödemek zorunda kaldı. Milyarlarca dolar bankacılık sistemine koymak zorunda kaldı. Bankalar o dönemde hortumlandı. Neden? Çünkü yönetimler zayıf, kısa ömürlü irade koyamıyordu hükümet. Bu milyarlarca dolar rakam Türkiye hazinesine yüklendi. Şimdi bakıyoruz. Birileri konuşuyor. Sanki bunlar hiç olmamış gibi. Sanki milyarlarca doları Türkiye ödememiş gibi. Bu işin içerisinden çıkmak için çeşitli anlaşmalara imza atmak zorunda kalmamış gibi meclisten 15 günde 15 kanun söylemleri hiç yaşanmamış gibi konuşuyorlar. Şimdi benzer bir hikayeyi önümüze tekrar koydular. Diyorlar ki biz yürütmede 7 tane parti olacağız. Hep beraber kararlar alacağız. Şimdi eskiden koalisyonlar 1-2 bilemediğiniz en fazla 3 partiydi. Burada 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7 tane parti yürütmede olacak. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Her bu her cumhurbaşkanı yardımcısının da en az 1 bakanı olacak. Şimdi biz 17 kişiyiz kabinede. Dolayısıyla biz ilk iktidara geldiğimizde 30'un üzerinde bakanlık vardı. Şimdi 17 bakanlık var. O zaman mı Türkiye daha iyi yönetiliyordu, şimdi mi daha iyi yönetiliyor? Takdir sizin."

Bakan Muş'un yanı sıra AK Parti mevcut milletvekilleri ile milletvekilleri adayları, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da vatandaşlara seslenerek, 14 Mayıs'taki seçimlerden zaferle çıkacaklarını söylediler. Konuşmaların ardından Canik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesi kesilerek, içerisi gezildi.

AK Parti 2023 seçim beyannamesini açıkladı, AK Parti 2023 seçim beyannamesinde neler var? İşte detaylar

AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Halil İbrahim sofrası diyorsunuz, onu kurtlar sofrasına çevirdiniz"

Sırtını 6'lı masaya dayadılar! HDP'li Saruhan Oluç, AK Parti ve MHP'yi tehdit etti, "14 Mayıs'ta hesap soracağız"