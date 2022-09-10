Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat'taki son durumu açıkladı! Büyüklüğü 1.3 trilyonu geçti, yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kur Korumalı Mevduat uygulamasının büyüklüğü hakkında bilgi verdi.

Bakan Nebati, ekonominin çarklarını Türk Lirası enstrümanlarla döndüğünü belirterek Kur Korumalı Mevduat sistemi için şu ifadeleri kullandı:

"Ekonominin çarkları Türk Lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır."

"BANKACILIK SİSTEMİMİZ ÖNÜNÜ GÖREBİLİYOR"

Bakan Nebati, Türk lirası cinsinden varlıklarının artmasının finansal sistem açısından önemli olduğunu kaydederek, "Türk Lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip. Böylece, tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor." dedi.

Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk Lirası tercihimiz var."

" BİZ, TERCİHİMİZİ TÜRK LİRASINI ÖNCELEYEN REFORMİST BİR ANLAYIŞTAN YANA KULLANDIK"

Tercihlerini Türk Lirasını önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandığını belirten Nebati," Biz, tercihimizi Türk Lirasını önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandık. Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız. " ifadelerine yer verdi.

KUR KORUMALI MEVDUAT'TAKİ YATIRIMCI SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Nebati, Kur Korumalı Mevduat uygulamasına katılan gerçek ve tüzel kişi sayısı hakkında bilgi vererek şunları yazdı:

"Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı. Biz Türk Liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız."

Ekonominin çarkları Türk Lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır. — Dr.Nureddin NEBATİ?? (@NureddinNebati) September 10, 2022

Bakan Nureddin Nebati: "Tahıl Koridoru anlaşması ile birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır"

Nureddin Nebati: "Biz, işlerini yapan, ülkesini seven sessiz çoğunluğun ta kendisi ve temsilcisiyiz"