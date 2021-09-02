Bakan Özer'den flaş açıklama! Aşısız olup PCR testi yaptırmayan öğretmenler okula alınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri, okulların ve üniversitelerin açılışına ilişkin gündem başlıklarını Bilim Kurulu toplantısında bilim kurulu üyeleri ile birlikte değerlendirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Özvar, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, soru cevap kısmında "Aşısız olup PCR testi yaptırmayan öğretmenler okula alınacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Özer, öğretmenlerin okulu özlediklerini ve böyle bir sorunu yaratmayacaklarını dile getirdi. PCR testi olmama konusunda sıkıntı çıkaran bir öğretmenle karşılaşmadıklarını ifade eden Bakan Özer'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Öğretmenlerimizin hem aşı olmayıp, hem PCR testi olmayacaklarına inanmıyorum. Öğretmenler büyük fedakarlık üstlendi. Böyle bir kitlenin aşı olmadığı halde PCR olmadan okul ortamına geleceklerini düşünmüyorum.

Öğretmenlerimiz çok daha fazla öğrencileriyle buluşmayı arzuluyorlar. Ben o süreçte sorun olacağını düşünmüyorum. Şu anda 2,5 milyon öğrenci, 160 bin de öğretmenimiz sahada. PCR testleriyle ilgili sıkıntı yaratılan bir durum da bize ulaşmadı. Herkesin buna uyacağını düşünüyoruz. Bunlarla ilgili bir tereddüdümüz yok."

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