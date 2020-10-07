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  3. Bakan Selçuk açıkladı! O kişiler hastaneye gitmeden iş göremez ödeneği alabilecek

Bakan Selçuk açıkladı! O kişiler hastaneye gitmeden iş göremez ödeneği alabilecek

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 riski nedeniyle izolasyona olan çalışanların hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremez ödeneği alacağını kaydetti.

Bakan Selçuk açıkladı! O kişiler hastaneye gitmeden iş göremez ödeneği alabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş göremezlik ödeneğine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, koronavirüs salgınına yakalanan sigortalı işçilerin istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğunu belirterek, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, söz konusu uygulamaya ilişkin olarak şunları kaydetti:

 "İzolasyonda olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı için bulaş riskini azaltarak, hastanelerimizdeki yükü de hafifletmeyi planlıyoruz"

İş göremezlik ödeneği nedir? Ne kadar? İş göremezlik ödeneği şartları nelerdir?İş göremezlik ödeneği nedir? Ne kadar? İş göremezlik ödeneği şartları nelerdir?

Tayfun Altuntaş
Editör


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