Bakan Selçuk öğrenci ve velileri uyardı: Canlı derslerin ekran görüntülerini paylaşmayın

21 Eylül itibariyle derslerini uzaktan online olarak alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri her gün düzenli olarak EBA'ya giriş yapıyor. Haftalık EBA üzerinden paylaşılan ders programlarını öğrenen öğrenciler programa göre belirtilen saat aralıklarında tablet bilgisayar ve ya televizyon karşısında ders görüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu süreçte EBA'da verilen derslerin ekran görüntülerinin alınması hakkında öğrenci ve velileri uyardı.

''DİJİTAL DE OLSA SINIF BİZİM ÖZGÜR ALANIMIZ''

Bakan Selçuk, sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden seslendi. Selçuk paylaşımında, ''Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız. Dijital bir ortamda da olsa sınıfımız kendimizi rahat ifade ettiğimiz özgür alanlarımız.'' ifadelerini kullandı.

EBA 28 Eylül – 2 Ekim EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı